YÖDAK eski üyesi, akademisyen Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu, Şener Elcil’e karşı açtığı davayı kazandığını duyurdu. Uzunboylu, mahkemenin Elcil’i KTÖS yönetiminde olduğu dönemde şahsına yönelik mesnetsiz iddialarından dolayı 150 bin lira tazminat ödemeye mahkum ettiğini açıkladı.

Uzunboylu’nun konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“2022 yılı Mart ayı başında, KTÖS Yönetim Kurulu üyeleri YÖDAK binası önünde toplanarak, herhangi bir somut delil ortaya koymaksızın şahsım ve ailem hakkında ağır, kıskançlık içeren, mesnetsiz, karalayıcı ve çamur at izi kalsın aklı içerisinde çirkin ithamlarda bulunmuşlardır.

Şener Elcil ve Emel Tel tarafından yapılan bu açıklamalarda, yalnızca şahsım değil, henüz yedi (7) yaşında olan çocuğum da adı verilerek açık şekilde hedef gösterilmiştir. Küçük yaştaki bir çocuğun suçluymuş gibi, adının kamuoyu önünde zikredilmesi, temel hukuk ilkeleri ve öğretmenlik meslek etiği açısından da kabul edilemez niteliktedir. Avukatım Sayın Hasan Esendağlı mahkemede Şener Elcil’e bu konuyu sorduğunda, ‘Söylemedik’ diyerek, mahkemeye yalan beyanda bulunmuştur. Bunun üzerine gazetelerde çıkan haberleri ve KTÖS’ün web sayfasında yayınladıkları haberin kopyasını kanıt olarak gösterince, bu kez de ‘gözden kaçtı’ demiştir.

Dönemin KTÖS Başkanı Emel Tel de elinde tuttuğu ve içinden okuduğu metni okurken defalarca kekelemiş ve bazı yerlerde de tekrarlar yapmıştır. İzleyenler Emel Tel’in elindeki metni sanki de ilk kez görüyor ve okuyor izlenimine kapılmıştır.

Peki ben sorarım, öncesinde ve o tarihlerde düzenli maaş ödemeyen, çalışanlarının sigortalarını yatırmayan üniversiteler vardı, hala daha vardır. Bu üniversitelerin çalışanlarının bazıları yemeklerini ailelerinde yemek zorunda kalmışken, hasta olduklarında devlet hastanelerine gidemezken, çocuklarına da harçlık verememişlerdir. Ki basına da defalarca bu konuyu haberleştirmiştir. Şener Elcil nerdeydi? Eğer Şener Elcil ve Emel Tel yükseköğretimle ilgilenecekseydi, esas sendikal konu budur. Bu konularla ilgili Şener Elcil herhangi bir açıklama veya eylem yaptı mı? Yapmadı? Neden? Yoksa, bana karşı eylem yaparken başka bir amaçları mı vardı?

Mahkeme, tüm iddialarını haksız bularak, YÜZELLİ BİN (150,000) Türk lirası maddi tazminat (yasal faizler eklenecek) ve avukatımın masrafı olarak da altmış bin (60,000) Türk lirası ödeme yapacaklar.”