Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, Sosyal Sigortalar Kurumu’nun 50’nci kuruluş yılı dolayısıyla kasım ayında yaklaşık 48 bin sosyal sigorta emeklisine kişi başına 40 bin TL ikramiye ödeyeceklerini açıkladı.

Üstel, yazılı açıklamasında, emeklilere söz verdikleri yüzde 10 maaş zammını da hayat pahalılığı artışına ek olarak 1 Ocak 2027’den itibaren vereceklerini söyledi.

Halka verdikleri sözleri yerine getirmek için çalıştıklarını, her gün insanların hayatını kolaylaştıracak adımlar attıklarını kaydeden Üstel, emeklilerin de yanında durmaya devam ettiklerini vurguladı.

Üstel, “Bugün seçim dönemini bahane eden, iktidar hayali kuran bazı muhalif partiler ve birkaç sendika o gün geldiğinde bakalım ne bahane üretecekler hep beraber göreceğiz.” dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni (CTP) “Çamur siyaseti” yapmakla ve toplumu umutsuzluğa sürüklemekle eleştiren Üstel, “Bu ülkeye eser kazandırmayan, yatırımlara ve Türkiye ile yürütülen projelere engel olanlar bugün yeniden iktidar istiyor.” İfadelerini kullandı.

Halkın, “Ödenmeyen maaşları, yarım kalan projeleri, kaynaksız bırakılan ülkeyi, ‘tünelin sonunda ışık yok diyerek istifa edip halkı yüzüstü bırakanları’ unutmadığını söyleyen Üstel, açıklamasına şöyle devam etti:

“Bu ülke güzel sözlerle değil, çalışarak ve üreterek ileriye gidiyor. UBP varsa hizmet var, kaynak var, yatırım var. CTP varsa yatırım yok, kaynak yok, taksitle maaş dönemi var.

Halkımız kimin çalıştığını, kimin yalnızca konuştuğunu biliyor. Yalanlara, iftiralara ve çamur siyasetine kanmayacak.

Halka hizmet yolunda hız kesmeden çalışmaya devam ediyoruz. Biz UBP’yiz. Yeni dönemde de iktidar ve istikrar biziz.”