Başbakan Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasının ardından arama kurtarma çalışmalarını sürdüren Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı TCG Alemdar’ı ziyaret etti.
Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Üstel'e Başbakan Yardımcısı,Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu eşlik etti.
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Başbakan Üstel, devam eden arama kurtarma faaliyetlerine ilişkin Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Mehmet Baybars Küçükatay’dan bilgi alarak çalışmaları yerinde inceledi.