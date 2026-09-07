Gazete Manşetleri(7 Eylül 2026 Pazartesi)
Gazete Manşetleri(7 Eylül 2026 Pazartesi)
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Başbakan Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında bir kayıp yolcunun daha naaşına ulaşıldığını açıkladı.

Ulaşılan naaşın erkek ve yaklaşık 55-60 yaşlarında olduğu belirlendiğini kaydeden Üstel, kimlik tespit çalışmalarına başlandığını belirtti.

“Böylelikle kazada hayatını kaybeden insanlarımızın sayısı 14’e yükselmiş, kayıp insanlarımızın sayısı 14’e düşmüştür” diyen Üstel, kayıplara ulaşmak amacıyla arama çalışmalarının 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız devam ettiğini vurguladı.