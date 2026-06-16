Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, hayatını kaybeden Gıynık Gazetesi Kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Bilbay Eminoğlu için taziye mesajı yayımladı. Birlik, Eminoğlu’nun Kıbrıs Türk basınına önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Gıynık Gazetesi Kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Bilbay Eminoğlu’nun yaşamını yitirmesinin ardından taziye mesajı yayımladı.

Birlik tarafından yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk basınının önemli bir değerini kaybettiği belirtilerek, Eminoğlu’nun genç yaşta hayatını kaybetmesinin derin bir üzüntüyle öğrenildiği ifade edildi.

Açıklamada, medya alanında uzun yıllar emek veren Bilbay Eminoğlu’nun çalışkanlığı ve üretkenliğiyle Kıbrıs Türk basınında iz bıraktığına dikkat çekildi.

Gazeteciler Birliği, Eminoğlu’nun mesleğe verdiği emeğin ve basın dünyasına yaptığı katkıların unutulmayacağını vurgulayarak, merhuma Allah’tan rahmet diledi.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği mesajında, Bilbay Eminoğlu’nun ailesine, yakınlarına, Gıynık Gazetesi çalışanlarına ve tüm basın camiasına başsağlığı dileklerini iletti.