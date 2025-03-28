Yer: Güzelyurt Spor Salonu
Hakemler: Ülviye Beşe, Şeref Tıbık, Ahmet Enes Gngördü
Çetinkaya: Savsş (3), Burak (2), Deniz, Joshua (6), Ray Allen (18), Joel, Eloge (20), Kaan (16)
Base Basketbol: Moore (7), Gidepn (27), Serdar, Kral, Günay (17), Demir (3), Berk (2), Eric (5), Davidson (6)
İlk periyot: 24-11
İlk yarı: 36-28
Üçüncü periyot: 51-45
Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi’nde Base Basketbol, Güzelyurt’ta oynanan maçt Çetinkaya’yı son periyottaki etkili oyunu ile 69-65 yendi.
Maça iyi başlayan Çetinkaya üç periyot üstün oynadığı karşılaşmada son bölümde Base Basketbol karşısında 69-65 kaybetti.
Base ikinci galibiyetini alırken Gidepn 27 sayı 24 verimlilikle dikkat çekti.