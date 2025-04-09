Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN), bazı çevrelerin "kasıtlı olarak yaydığı ayrımcı ve nefret dolu söylemlerle" toplumun kutuplaştırılmaya çalışıldığını belirterek, medya çalışanlarına “Ayrıştırıcı söylemlere alan tanımayın” çağrısında bulundu.

BASIN-SEN tarafından yapılan yazılı açıklamada, toplumu kutuplaştıran ve nefreti körükleyen kişi ya da grupların söylemlerine meşruiyet kazandırılmaması istenerek, “haber değeri” gerekçesiyle bu söylemleri ekranlara ve manşetlere taşımanın bu tehlikeli dili yaygınlaştırdığı söylendi.

“Medya yalnızca bilgi aktaran bir mecra olmaktan öte, toplumsal sorumluluk taşıyan bir güç olduğunun farkında olmalıdır.” denilen açıklamada, gazetecilerin kamunun haber alma hakkını gözetirken aynı zamanda ayrımcılığa, şiddete ve ırkçılığa karşı net bir duruş sergilemek zorunda olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Nefret söylemini görünür kılmak, bu suça ortak olmaktır. Yayın politikalarında dikkatli, ilkeli ve tutarlı bir çizgi izlenmeli; kişisel çıkarlar uğruna toplumu hedef alan nefret diline geçit verilmemelidir. Basın Emekçileri Sendikası olarak, bu sorumluluğun farkında olan tüm meslektaşlarımızı destekliyor; gazeteciliği kirli politik hesapların değil, halkın vicdanı ve ortak aklı doğrultusunda sürdürmeye çağırıyoruz.” ifadelerine yer verildi.