Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Gazeteci Ayşemden Akın’a yönelik ölüm tehditlerinin ciddiyetine dikkat çekerek, Akın’ın güvenliğinden Polis Genel Müdürlüğü’nün sorumlu olduğunu açıkladı.

Sendika tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazeteci Ayşemden Akın’ın, "karanlık ilişkileri açığa çıkaran" röportaj serisinin ardından aldığı ölüm tehditlerinin, haber kaynağının Hollanda’da infaz edilmesiyle görmezden gelinemeyecek bir aşamaya ulaştığı bwlirtildi.

Sendikanın, tehditlerin ciddiyetine dair ilk bilgilerin edinildiği andan itibaren, süreci titizlikle takip ettiği dile getirilen açıklamada “Meslektaşımız Ayşemden Akın’la sürekli temas halindeyiz ve yaşamsal riskin ortadan kaldırılması için elimizden gelen her adımı atıyoruz.” dendi.

Açıklamada, Sendika avukatı aracılığıyla bugün Polis Genel Müdürlüğü’ne resmi koruma talebiyle başvuruda bulunduğu kaydielerek şöyle denildi:

"Yaşam hakkı ve beden bütünlüğü devletin anayasal koruması altında en temel haktır. Kişilerin can güvenliğini devlet nezdinde sağlayacak kurum polis teşkilatıdır. Ortada bir şikayet olmasa dahi polisin yaşanılanları adli ihbar kabul edip re'sen ölüm tehdidi alan gazeteciyi ve gazetedeki basın emekçilerini korumak için gerekli önlemleri alacak münhasır yetkisi bulunmaktadır.

Polis karakoluna dahi talep yapılsa yetkili üst makamlara müracaatı iletmek İyi İdare Yasası tahtında müracaatı alan idarenin görevidir. Verilen dilekçede bu hususlar da avukatımız vasıtasıyla Polis Genel Müdürlüğü’nün bilgisine getirilmiştir. Ortada şikayet olmasına ve sonrasında polis koruması talep eden bir müracaat bulunmasına rağmen bürokratik engellerle yapmış olduğumuz talep resmi olarak halen işleme alınmamıştır. Polis Genel Müdürü'ne iletildiği şifaen bilgimize getirilen talebimizin takipçisi olmaya ve meslektaşımızın korunması gerekli tedbirler alınana kadar talebimizde ısrarcı olmaya devam edeceğiz.

Halkın haber alma hakkını sağladığı için hayatıyla tehdit edilen Ayşemden Akın’ın can güvenliği artık sadece bir gazetecinin değil, hukukun, demokrasinin ve toplumun vicdanının meselesidir. Bu tehditlerin hayata geçmesi halinde, sadece failler değil, gereğini yapmayan yetkililer de bu suçun ortağı olacaktır.

Basın özgürlüğünü hedef alan her girişimde olduğu gibi, meslektaşımızın kılına zarar gelmesi halinde bunun tüm sorumluluğu Polis Genel Müdürlüğü’nün üzerinde olacaktır.”