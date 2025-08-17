Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, Basın Emekçileri Sendikasını ziyaret ederek, KTSYD ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu arasında yaşanan gerilimle ilgili bilgilendirme yaptı.

Basın-Sen, KTSYD’yi temsilen Genel Sekreter Nazım Burgul ile Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Evliya’yı kabul ederken, Basın-Sen adına söz alan Başkan Ali Kişmir, kişisel sorunlar nedeniyle bir basın derneğine karşı KTFF başkan ve yönetiminin aldığı tavrın çağdışı olduğunu belirtti.

Kişmir, “KTFF almış olduğu kararla resmen spor basınının haber yapma, toplumun da haber alma özgürlüğünü kısıtlıyor” derken, böyle çağdışı bir uygulama karşısında düşünce ve ifade özgürlüğünü savunan her kesimin ses vermesi gerektiğini belirtti.