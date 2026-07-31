Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), basın kuruluşlarına yönelik siber saldırılara karşı “birlikte ve omuz omuza” mücadele etmeye devam edeceklerini bildirdi.

Basın-Sen Yönetim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, basın emekçilerinin yalnız olmadığı ve dayanışmanın sürdürüleceği belirtilerek, “Basın ve ifade özgürlüğü onurumuzdur, bundan asla ödün vermeyeceğiz.” denildi.

Bir süre önce basının geneline yönelik gerçekleştirilen siber saldırıların bazı basın kuruluşlarını sistematik şekilde hedef almaya devam ettiği savunulan açıklamada, Özgür Gazete’nin Meta platformlarındaki tüm hesaplarının siber saldırılar sonucu kapatıldığı ve bunun basın özgürlüğünü açıkça kısıtladığı kaydedildi.

Ülkede yaşanan çeşitli olumsuzlukları ve kamuoyuna yansıyan iddiaları haberleştiren medya kuruluşlarına yönelik saldırılar karşısında hükümetin sessiz kaldığı savunulan açıklamada, “Kıbrıslı Türk gazetecileri kimse bu şekilde susturamaz.” denildi.

Açıklamada, “Bizler bu yolda birlikte ve omuz omuza bu saldırılara karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Basın ve ifade özgürlüğü onurumuzdur, bundan asla ödün vermeyeceğiz ve bu saldırılara gereken karşılığı da zamanı geldiğinde vereceğiz.” ifadelerine yer verildi.