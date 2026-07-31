Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay'ın da yer aldığı heyet, Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği'ni ziyaret etti.



HP'den verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Başkanı Emekli Albay Bülent Ecevit ve bazı dernek yetkilileriyle yapılan görüşmede, Kıbrıs konusu ve ülkedeki gelişmeler değerlendirildi.

Özersay, “Devletin varlığı ve kurumsal yapısının çağdaş ve adil hizmet verebilir bir hale dönüştürülmesi bizim için öncelikli konulardan birisidir" dedi.

Liyakatten uzak yaklaşımlara son verilerek gençlere fırsat eşitliği sunulması gerektiğini ifade eden Özersay, "Devletimize sahip çıkılması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için de 10 yılda kazandığımız tecrübeyle yeni dönemde görev üstlenmeye hazırız.” diye konuştu.