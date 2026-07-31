Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, 1 Ağustos’un, Kıbrıs’ta Türklüğün ilelebet yaşama temellerinin atıldığı gün olduğunu belirterek, “Tüm haklımıza ve Türklük dünyasına kutlu olsun” dedi.

Bayar Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, 1 Ağustos’un, Kıbrıs Türk varoluş tarihinin üç önemli olayının yıl dönümü olduğunu ifade etti.

1 Ağustos 1958’de Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) kurulduğunu kaydeden Bayar, “Milli varoluşumuzun devamını ve geleceğe ümitle bakmamızı TMT sayesinde elde ettik. Devletimizin temelleri de, TMT’nin direnişi sonucunda atıldı” dedi.

Kıbrıs Türk halkının, 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı ile özgürlüğüne ve egemen devletine kavuştuğunu belirten Bayar, TMT’nin, Barış Harekatı sonucunda 1 Ağustos 1976’da görevini Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na (GKK) devrettiğini kaydetti. Bayar, “Günümüzün ikinci olayı şanlı ve şerefli GKK’nın 50’nci kuruluş yıl dönümüdür” dedi.

1 Ağustos’un ayrıca, 1571 yılında Osmanlı Devleti’nin Kıbrıs’ı fethettiği tarihin 455’inci yıl dönümü olduğuna dikkat çeken Bayar, “Bu tarihte Kıbrıs, Türk vatanı yapılmıştır. Kıbrıs adası, 307 yıl Türk hakimiyetinde kalmıştır” dedi.

TMT’ye emek veren mukavemetçi mücahit ve mücahideler ile ebediyete intikal eden gazilere Allah’tan rahmet dileyen, hayatta olan gazilere şükranlarını sunan Bayar, Kıbrıs’ın fethinde ve Barış Harekatı’nda şehit olan Mehmetçiklere de Allah’tan rahmet diledi.