Basketbol Federasyonu yönetim kurulu istifa eden Ahmet Karaoğlan’ın yerine başkan vekilliğine Behzat Özçete’yi getirdi.

Federasyon, Başkanlığına vekaletname etmekte olan Basketbol Federasyonu Mevzuat ve Yönergelerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Karaoğlan’ın 19 Aralık 2024 Perşembe günü Spor Dairesine istifa mektubu sunarak görevinden istifa etmesinin ardından ayni gün konuyu görüşmek üzere toplandı.

AsBaşkan Behzat Özçete, Nihat Yılmaz, Elif Anıl, Onay Kafadar, Fikri Katioğlu, Mehmet Saylan ve Ratibe O.Altunç toplantıya katıldı.

Toplantıda Başkana vekalet etme yetkisi oy birliği ile alınan BF24-25/21 numaralı kararla Büyük Erkekler ve Alt yapılardan sorumlu Asbaşkan Behzat Özçete’ye verdi.