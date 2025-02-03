Basketbol Türkiye Bölge Şampiyonası’nda mücadele edecek U 14 kız ve erkek takımları bugün adadan ayrıldı.

4-6 Şubat tarihlerinde U 14 Kızlar Karması, Karaman Beyaz Grup’ta mücadele ederken takımda baş antrenör Onat Serin ve yardımcı Şermin Yücelen yer alıyor.

Karmamız, Karaman Grubu’nda Akşehir Umut, Mega Basketbol ve Melik Gazi Kayseri Basketbol ile mücadele edecek.

U 14 Erkek Karmamız ise Kayseri’de üçlü bir grupta Diltaş ve Kayseri Bahçeşehir ile oynayacak.

Takımımızda baş antrenör Marina Zueva, yardımcı antrenörler Ümmühan Baş ve Onur Bütüner görev alıyor.