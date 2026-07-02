Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda örgütlü Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (BAY-SEN) yönetimini kabul etti.

Birlikten yapılan açıklamaya göre Gazeteciler Birliği Başkanı Ayşemden Akın ile BAY-SEN Başkanı Salih Sakallı’nın yer aldığı görüşmede, iki örgütün yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Görüşmede, basın emekçilerinin haklarının korunması, BRT’de çalışma barışının güçlendirilmesi, yeni yasal düzenlemelerin uygulanma süreci ve meslek örgütleri arasında ortak mücadele zemininin geliştirilmesi konuları ele alındı.

-“Dayanışma ve ortak hareket” mesajı

Ziyarette, BAY-SEN yönetimi, Gazeteciler Birliği’nin yeni yönetimine başarı dileklerini iletirken, görüşmede, basın emekçilerinin hakları için iki örgüt arasında dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Geçmiş dönemlerde de meslek örgütleri arasında iş birliği yapıldığı anımsatılarak, yeni dönemde de ortak hareket etme iradesinin sürdürüleceği belirtildi.

Görüşmede, sendika ve meslek örgütlerinin düzenli iletişim halinde olmasının, BRT’de yaşanabilecek olası sorunların çözümünde ve çalışanların haklarının korunmasında önemli olduğu kaydedildi.

-BRT’de yeni yasa ve uygulama süreci görüşüldü

Toplantıda, BRT’deki yeni yasal düzenlemelerin uygulanma süreci de değerlendirildi.

Personel hakları, intibaklar, baremler, sınav süreçleri, geçici çalışanların durumu, kıdem tazminatı ve emeklilik hakları gibi başlıkların dikkatle takip edilmesi gerektiği belirtilen görüşmede, yasal düzenlemelerin uygulama aşamasında yeni mağduriyetler yaratmaması, çalışanların kazanılmış haklarının korunması ve sürecin şeffaf biçimde yürütülmesi gerektiği de görüşü de ortaya kondu.

Yasanın uygulanması sürecinde atılacak her adımın yasa ve Anayasa’ya uygun olmasının, sürecin sağlıklı ilerlemesi bakımından özel önem taşıdığı ifade edildi.

-Çalışma barışı ve kurumsal işleyiş öne çıktı

Gazeteciler Birliği ve BAY-SEN yönetimleri, BRT’de huzurlu ve adil bir çalışma ortamının sağlanmasının ortak öncelik olduğunu belirtti.

Toplantıda, çalışanların belirsizlik yaşamaması, kurum içindeki çalışma barışının korunması ve süreçlerin çalışanlarla açık biçimde paylaşılması gerektiği dile getirildi.

BRT’nin yalnızca personel hakları bakımından değil, yayıncılık niteliği, kurumsal işleyiş, teknolojik dönüşüm ve kamu yayıncılığı sorumluluğu açısından da bütünlüklü biçimde ele alınması gerektiği kaydedildi.

-“Düzenli istişare sürecek”

Gazeteciler Birliği Başkanı Ayşemden Akın ve BAY-SEN Başkanı Salih Sakallı, iki örgüt arasında düzenli istişarenin sürdürülmesi konusunda görüş birliğine vardı.

Ziyarette, basın emekçilerinin haklarını korumak, mesleki dayanışmayı güçlendirmek ve BRT’de yaşanabilecek sorunlara karşı ortak tavır geliştirmek için iletişim kanallarının açık tutulacağı belirtildi.