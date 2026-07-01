Kıbrıs Türk Profesyonel Fotoğrafçılar Birliği (KTPFB) Başkanı Özfer Özatay ve Yönetim Kurulu, Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'nu ziyaret etti.

Birlikten verilen bilgiye göre, ziyarette müzeler ve ören yerlerinde yapılan profesyonel fotoğraf çekimlerinde ön izin alınması ve sadece KTPFB'ye üye olan fotoğrafçılara profesyonel fotoğraf çekme izni verilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Çalışmaların tamamlanmasının ve listenin verilmesinin ardından uygulama başlayacak.

Uygulama kapsamında ören yerlerinde düğünler dışında yapılacak nişan, mezuniyet, you tube vb çekimler kontrol altına alınarak kayıtsız ve Birliğe üye olmayan kişilerin faaliyetine izin verilmeyecek.