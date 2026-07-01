Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, “Cezaevleri cezanın infaz edildiği yerlerdir; insan onurunun ortadan kaldırıldığı yerler değildir.” dedi.

Büsküvütçü, hiçbir kamu görevlisinin kişisel öfkesini, ruh halini veya bireysel sorunlarını görevini yerine getirirken vatandaşlara yansıtamayacağını kaydetti.

Bir günlük tutukluluk kararı nedeniyle cezaevine gönderilen bir kadının, yaklaşık 17 saat boyunca insan onuruyla bağdaşmayan muameleye maruz kaldığı” yönündeki iddialarla ilgili yazılı açıklama yapan Büsküvütçü, cezaevlerinde hiçbir koşulda kötü muameleye veya insan haklarını ihlal eden uygulamalara müsamaha gösterilemeyeceğini belirtti.

- İçişleri Bakanı Oğuz’a konuya ilişkin şikayet ve talepler iletildi

Devletin verdiği yetkinin baskı kurmak, kötü muamelede bulunmak veya insan onurunu zedelemek için değil, hukuku uygulamak için verildiğini ifade eden Büsküvütçü, bu kapsamda, MDP Kadın, Aile ve Çocuk Politikalarından Sorumlu MYK Üyesi Vicdan Pekri ve Mor Cepken Kadın Hareketi Başkanı Serpil Tekin ile İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’u ziyaret ettiklerini açıkladı.

Büsküvütçü, konuya ilişkin şikayet ve taleplerini Bakana ilettiklerini kaydetti.

Bakan Oğuz’un ziyaretlerinden önce basına yansıyan haberleri ihbar kabul ederek gerekli inceleme ve soruşturma sürecini başlattığını belirten Büsküvütçü, bunun kamu vicdanı açısından önemli olduğunu söyledi.

Oğuz’a konuya gösterdiği ilgi ve hassasiyet nedeniyle teşekkür eden Büsküvütçü, soruşturmanın adil, tarafsız ve şeffaf şekilde tamamlanacağına, görev ve sorumluluklarını aşarak devlet memuruna yakışmayan davranışlarda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında gerekli işlemlerin yapılacağına inandığını kaydetti.

MDP olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirten Büsküvütçü, “Hiç kimsenin, hangi makamda olursa olsun, insan onurunu ayaklar altına alma hakkı yoktur. Güçlü devlet, vatandaşına zulmeden değil; vatandaşının hakkını koruyan devlettir. Hukukun üstünlüğü ve insan onurunun korunması, taviz verilemeyecek temel ilkelerimizdir.” ifadelerini kullandı.