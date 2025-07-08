Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Türk Gençlik Konfederasyonu Başkanı Mustafa Özbilgehan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Arıklı, halkına ve ülkesine bağlı, düşünen ve üreten bir gençliğe sahip olmanın önemine değinerek, Kıbrıs Türk Gençlik Konfederasyonu’nun bu doğrultuda yürüttüğü faaliyetlerden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Konfederasyonun yurt dışı organizasyonlara katılımını destekleme konusunu hükümet ortaklarıyla görüşeceğini belirten Arıklı, gençliğe verilen desteğin yalnızca sözde kalmaması gerektiğini vurgulayarak, “Gençlere maddi ve manevi her türlü desteğin sağlanması için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Ben de bu doğrultuda çalışacağım” dedi.

Mustafa Özbilgehan ziyarette Arıklı’ya 23-24 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek IV. Kıbrıs Türk Gençlik Kongresi'ne davet etti. Özbilgehan ayrıca konfederasyonun çalışmaları hakkında bilgi verdi.