KKTC’de temaslarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti siyasi partilerinden Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, basın toplantısı düzenledi.

Lefkoşa’da Grand Pasha Hotel’de yer alan basın toplantısında, Destici’ye parti yetkilileri de eşlik etti. Destici, “kıymetli soydaşlarım ve kardeşlerim” diyerek başladığı konuşmasında Kıbrıs Türk halkına selamlarını iletti ve adadaki Türk varlığına duyarlı bir parti olduklarını söyleyerek, birlik beraberlik çağrısı yaptı.

Kıbrıs Türk halkının güven ve huzur refah içinde yaşamasının kendileri açısından önemli ve öncelikli olduğunu belirten Destici, KKTC’ye yapılan tüm yatırımları desteklediklerini, her zaman KKTC’nin yanında olduklarını, her önemli günde de KKTC’yi ziyaret ettiklerini anlattı.

“Kıbrıs’ta barış, birlikte yaşama” gibi ifadeleri kullananların adadaki Türk varlığının önemine dikkat etmesini isteyen Destici, Kıbrıs'ın güneyinde hangi devletlerle ne hazırlığı yapıldığının iyi görülmesini istedi.

Özellikle Güney Kıbrıs'taki silahlanmaya işaret ederek, yeni askeri bir mimari kurulduğuna ve tehlikeli adımlar atıldığına dikkat çeken Destici, silah ambargosunu kaldıran ABD ve diğer ülkelerin güneye modern silahlanma için destek verdiğini kaydetti.

İsrail’in de güneyi askeri açıdan güçlendirme çabası içerisinde yer aldığını ifade eden Destici, güneye yapılan askeri yatırımlara değinerek, bunların bu coğrafyayı “kuşatma girişimi” olarak gördüklerini belirtti. Destici, bu askeri yatırımların, Türkiye’nin garantörlüğünü dışlamak hedefi taşıdığını söyledi.

Garantör İngiltere’nin de tarafsız olması gerekirken Güney Kıbrıs'ın yanında durduğuna işaret eden Destici, tüm bu girişimlere karşı KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti’nin birlik beraberliğinin sonsuza dek devam etmesini sağlamaları gerektiğini vurguladı.

Destici, güney silahlanırken, KKTC’nin izolasyon ve ambargolar altında bırakılmak istenmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, KKTC’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle haklarını sonuna kadar savunmasını, askeri altyapısını güçlendirmesini ve devletini geliştirmesini desteklediklerini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC ile uyumlu birlikteliğinin hiç bir şekilde sarsılmaması gerektiğini ifade eden Destici, KKTC’nin bağımsız bir şekilde yoluna devam etmesi için Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünün öneminin çok büyük olduğunu belirtti.

Kıbrıs’ta federasyon değil iki devletli çözümün en geçerli çözüm olacağına vurgu yaparak, yeni siyasete destek veren Destici, esas olanın devlet ve bağımsızlık olduğuna işaret etti. Destici, BBP olarak adada bağımsız huzur ve güvenlik için Türkiye Cumhuriyeti’nin de yanında olduğu iki devletli çözüme destek verdiklerini söyledi.

Güney ve diğer ülkelerin KKTC’nin bu bölgedeki hak ve menfaatlerini gasp etmek amacıyla çalışmalar yaptığını ifade eden Destici, birlik beraberlik içerisinde Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceklerini kaydetti.

Destici, KKTC’de yaptığı temaslar, ziyaretler ve değerlendirmeleri de anlattı.

-Gazze konusu

Gazze’de yaşanan katliam ve saldırılara da işaret eden Destici, Gazze’ye yönelik yardımlara destek veren tüm ülkeleri tebrik etti ve destek belirtti. Destici, burada ateşkesin artık sağlanması gerektiğini kaydetti.

İsrail’in aslında hedefinin, Rumların Kıbrıs’taki hedefi gibi ilhak olduğunu ifade eden Destici, dünyanın hiç bir yerinde katliamların savaşların yaşanmamasını temenni etti.

Destici, ancak Kıbrıs Türk halkının mücahit ruhunu hiç bir zaman kaybetmediğine işaret ederek, devletine bağımsızlığına Türkiye ile ilişkilerine büyük önem verdiğini vurguladı.