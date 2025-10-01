Ortaköy’de vicdansız bir sürücünün çarpıp kaçtığı henüz 1 yaşına girmemiş yavru kedi, hayvansever iki gazeteci tarafından bulunarak veterinere götürüldü. Gazeteciler, tedavi altına alınan kediye “Muhabir” adını verdi.

“Minik Muhabir” şu anda Anka Vet Hayvan Hastanesi’nde tedavi görüyor. Ancak hem onun tedavi süreci hem de hastaneye acil durumda getirilen diğer hayvanların tedavisi için maddi desteğe ihtiyaç duyuluyor.

Bağış Bilgileri:

Hesap Adı: BTU TRADING LTD

Banka: Garanti Bankası

IBAN: TR83 0006 2000 4930 0006 2935 17

Açıklama: Muhabir

Yetkililer, bağış yapacak kişilerin açıklama kısmına mutlaka “Muhabir” yazmasını istedi.

Hayvanseverler, yapılacak desteklerin sadece “Minik Muhabir” için değil, aynı zamanda tedaviye ihtiyaç duyan diğer hasta hayvanlar için de büyük önem taşıdığını vurguladı.