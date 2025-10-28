Türkiye’nin önde gelen kebap markalarından Bedri Usta, geleneksel lezzet anlayışını şimdi Girne’ye taşıyor. Ette kalite, ustalıkta gelenek sloganıyla tanınan marka, Kuzey Kıbrıs’taki ilk şubesini 30 Ekim Perşembe günü açıyor.

Yeni şube, Girne Yukarı Çiftlikler Mahallesi Ecevit Caddesi No:118 adresinde hizmete girecek. Açılış töreni saat 18.30’da gerçekleşecek ve davetliler, Bedri Usta’nın Türkiye’de büyük beğeni toplayan kebap ve meze çeşitlerini ilk kez Girne’de deneyimleme fırsatı bulacak.

Bedri Usta markası, yıllardır Türkiye’de lezzet tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden biri olmayı sürdürürken, Girne şubesiyle birlikte markanın adada büyüme sürecinin de ilk adımını atmış olacak.