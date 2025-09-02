Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, ülkesinin 9 Eylül’de başlayacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumunda Filistin devletini tanıyacağını açıkladı.

Bu adım, Avustralya, Fransa, Kanada ve İngiltere'nin benzer kararlarının ardından İsrail üzerindeki uluslararası baskıyı artırıyor.

Euronews Türkçe Servisi’nde yer alan habere göre Prevot, X platformundan yaptığı paylaşımda, “Filistin Belçika tarafından BM oturumunda tanınacak! Ayrıca İsrail hükümetine karşı sert yaptırımlar uygulanıyor,” ifadelerini kullandı.

Belçikalı bakan, hükümetin, “Filistin’deki insani trajedi” ve uluslararası hukuku ihlal eden İsrail şiddetine yanıt olarak, ulusal düzeyde İsrail’e yönelik 12 yaptırım kararı alacağını duyurdu.

Bu adımların ülkesinin kararlılığını gösterdiğini vurgulayan Prevot, “İsrail hükümeti üzerindeki baskıyı artırmak için Belçika güçlü kararlar almak zorundaydı.” dedi.

Prevot, “Bu yaptırımlar İsrail halkına değil, hükümetin uluslararası ve insancıl hukuka saygı göstermesini sağlamak ve sahadaki durumu değiştirmek için atılmış adımlardır.” diye konuştu.

Yaptırımlar arasında, İsrail yerleşimlerinden ürün ithalatının yasaklanması, İsrailli şirketlerle kamu alımlarının gözden geçirilmesi ve yasa dışı yerleşimlerde yaşayan Belçika vatandaşlarına konsolosluk hizmetlerinin sınırlandırılması bulunuyor.

Ayrıca olası yargı süreçleri, uçuş ve transit yasakları, iki aşırı sağcı İsrailli bakana, Hamas liderlerine ve bazı şiddet yanlısı yerleşimcilere Belçika’da “istenmeyen kişi” statüsü verilmesi de yaptırımlar arasında yer alıyor.

Prevot ayrıca, Belçika’nın AB düzeyinde de İsrail ile iş birliğinin askıya alınmasını destekleyeceğini, buna Birlik’in İsrail ile ortaklık anlaşmasının, araştırma programlarının ve teknik iş birliklerinin dondurulmasının da dahil olduğunu duyurdu.

Prevot, “Belçika, Fransa ve Suudi Arabistan’ın ortak girişimi kapsamında Filistin’i tanıyacak! Bu, iki devletli çözüm şansını korumaya yönelik güçlü bir siyasi ve diplomatik adımdır.” ifadelerini kullandı.

Brüksel’in, İsrail’in yerleşim programları ve askeri işgalleriyle sürdürdüğü yayılmacı politikalara karşı tepki göstermek amacıyla bu girişime katılacağını belirtti.

Belçika Dışişleri Bakanı, alınan önlemlerin, Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümetini, Gazze’ye yönelik 22 aydır süren yıkıcı saldırılarından dolayı sorumlu tutmayı hedeflediğini vurguladı.