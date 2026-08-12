Belçika'da sıcaklıkların yeniden yükselmesi nedeniyle ülkenin tamamında pazar gününe kadar sıcak hava alarmı verildi.

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü'nün tahminlerine göre, bugün sıcaklıklar ülkenin iç kesimlerinde yeniden 30 derecenin üzerine çıkacak.

Yağış beklenmezken, sıcaklıklar kıyı kesimlerinde 29 dereceyi, iç kesimlerde ise 33 dereceyi görecek.

Sıcak hava nedeniyle pazar gününe kadar ülkenin tamamında sarı alarm uygulanacak.

Perşembe gününden itibaren Flaman Bölgesi'nin tamamında, Valon Brabant ve Liege'de bir üst seviye olan turuncu alarma geçilecek.

Perşembe günü Belçika’nın birçok bölgesinde sıcaklıkların 35 dereceyi görmesi bekleniyor.

Cuma günü de sıcak havanın etkisini sürdürmesi ve ülkenin orta kesimlerinde sıcaklıkların 35 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.

Kıyı kesimleri ile ülkenin dağlık bölgelerinde sıcaklıkların 30 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Belçika'da sıcaklık alarmı, yüksek risk oluşturan aşırı sıcak hava koşullarını ifade ediyor. Bu seviyede, vatandaşların önlem alması ve yerel yönetimlerin hazırlıklı olması gerekiyor. Bu uyarıda, günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkılmaması, bol su tüketilmesi, ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılması tavsiye ediliyor.