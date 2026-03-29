Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve piyasadaki ani fiyat artışlarının ülke ekonomisi üzerindeki etkilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu süreçten yerel yönetimlerin de doğrudan ve ciddi şekilde etkilendiği vurgulandı.

25 Mart 2026 tarihli ve 58 sayılı Yasa Gücünde Kararname ile belediyelerin önemli özkaynak gelirleri arasında yer alan akaryakıt kıymet tartı ücretlerinin 26 Mart ile 1 Nisan 2026 tarihleri arasında istisna edilmesinin, başta İskele Belediyesi olmak üzere tüm belediyelerde ciddi mali kayıplara yol açtığı ifade edildi.

Ekonomik dalgalanmanın yaşandığı dönemde belediyelerin gerçekleştirdiği yatırımlar ve iç piyasaya sağladığı katkının, ekonomik canlılığın korunması açısından büyük önem taşıdığı belirtilen açıklamada, belediyelerin eğitimden spora, sağlıktan güvenliğe kadar birçok alanda kamu hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesinde hayati rol üstlendiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Maliye Bakanlığı’ndan alacaklı konumda bulunan belediyelerin tüm zorluklara rağmen hizmetlerini özveriyle sürdürdüğü belirtildi.

Mevcut koşullar altında yerel yönetimlerin hizmetlerini sürdürebilmesi ve toplumun ihtiyaçlarına yanıt verebilmesi için belediyelerin özkaynak gelirlerini olumsuz etkileyen uygulamaların yeniden değerlendirilmesinin zorunlu olduğu ifade edildi.

Benzer düzenlemelerin tekrarlanmaması ve yasal çerçeveye uygun hareket edilmesinin önemine işaret edilen açıklamada, merkezi yönetim yerel yönetimlerin sürdürülebilirliğini ve kamu hizmetlerinin devamlılığını gözeterek gerekli adımları atmaya davet edildi.