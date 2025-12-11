Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) ile Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun’un asgari ücretle ilgili açıklamalarını eleştirerek, söz konusu söylemlerin “emeğe ve emekçiye bakış açısını açık biçimde ortaya koyduğunu” ileri sürdü.

Bengihan, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede son yıllarda yaşanan yüksek enflasyon ve döviz krizi nedeniyle asgari ücretle çalışan özel sektör emekçilerinin sağlıklı beslenmekte dahi zorlandığını ve okula aç giden çocuk sayısının arttığını savunarak, “Metin Arhun’un söylemleri, ülke gerçeklerinden ne kadar kopuk olduğunu göstermektedir.” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 164 bin sigortalı çalışanın bulunduğunu, bunların 76 bin 619’unun KKTC vatandaşı olduğu bilgisini veren Bengihan, 18 bin 877 yurttaşın sosyal güvenlik yatırımlarının asgari ücret üzerinden yapıldığını kaydetti.

Bengihan, çalışanların gerçek maaşları yerine asgari ücret üzerinden prim yatırılmasını ise emekçilerin gelecekteki emekli maaşları ile İhtiyat Sandığı birikimlerinin “çalınması” olarak değerlendirdi.

-“Asgari ücretle çalışan Kıbrıslı yok söylemi düşündürücü”

Ülkedeki toplam sigortalıların yarısının KKTC vatandaşı olduğunu hatırlatan Bengihan, “Asgari ücretle çalışan Kıbrıslı yok.” söyleminin düşündürücü olduğunu ifade etti. Bengihan, birçok gencin asgari ücretle çalışmaktansa, eğitim aldığı ülkede kalmayı, ya da yurt dışına göç etmeyi tercih etmek zorunda kaldığını belirtti.

Asgari ücretin Hindistan’da 80 dolar, Bangladeş’te ise 100 dolar olduğu yönündeki kıyaslamaya da tepki gösteren Bengihan, “Sözünü ettiği ücretlerin bu ülkelerde suya ve kuru ekmeğe dahi yetmediğini bilmiyor mu?” diye sordu.

“İşçilere verilecek ücretin işçinin ırkına göre belirlendiği başka bir ülke var mı? Bu anlayış ırkçılık değilse nedir?” diyen Bengihan, Arhun’un söylemlerine tepki gösterdi.

Bengihan, emekçiler olmadan üretimin ve sermayenin varlığını sürdürmesinin mümkün olmadığını dile getirerek, "emeği değersizleştiren ve emekçiyi bir sömürü aracı olarak gören bu anlayışı" kınadı.