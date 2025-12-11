Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Avrupa Komisyonu’nun iç tasarrufuyla görevlendirilen Johannes Hahn ile yarın bir görüşme gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı, Basın ve Halka İlişkiler Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Avrupa Birliği ile Kıbrıs Türk tarafı arasındaki ilişkilerin ve diyaloğun nasıl sağlıklı bir zeminde yürütülüp geliştirilebileceği konusunda görüş alışverişinde bulunulacak.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman görüşmede, Kıbrıslı Rum lidere yapmış olduğu on maddelik öneri paketi içerisinde Avrupa Birliği’ni de ilgilendiren hususlar olan AB vatandaşlığı, hellim, AB Uyum Komitesi ve Yeşil Hat Tüzüğü konularında yaşanan sıkıntıları Hahn’ın dikkatine getirecek.

Kıbrıs Türk halkı üzerindeki izolasyonu da gündeme getirecek olan Cumhurbaşkanı, Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün hayata geçirilmesi de dahil olmak üzere, Avrupa Birliği’nin bu konuda verdiği sözleri daha fazla geciktirmeden tutması yönündeki beklentiyi hatırlatacak.

Cumhurbaşkanı Hahn’a, Avrupa Parlementosu’nun sadece Rum kayıp şahıslar adına anıt yapılması yönündeki kararına ilişkin Kıbrıs Türk tarafının haklı itirazlarını aktaracak ve Rum tarafının Kıbrıslı Türkleri de etkileme olasılığı taşıyan Schengen vize rejimine katılmasına yönelik çalışmaları hakkında kendisinden bilgi talep edecek.