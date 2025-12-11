Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Meteoroloji Mühendisleri Odası (MMO) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Altunç son günlerde yaşanan yoğun yağışlara dikkat çekerek, ilgili kurumların bereketi felakete dönüşmeden yönetmesi gerektiğini söyledi.

Altunç, yazılı açıklamasında, yağışların sevince değil endişeye yol açtığını belirterek, Meteoroloji Dairesi’nin zamanında yaptığı uyarıların olası büyük sorunları önlediğini vurguladı.

Altunç, iklim değişikliğinin insan kaynaklı olduğunu, kararsız yağışların artık “yeni normal” olarak görülmesi gerektiğini kaydetti.

Gönyeli’de yeni otomatik meteoroloji istasyonu kurulmasının ve mühendis sayısının artırılmasının olumlu gelişmeler olduğunu kaydeden Altunç, buna rağmen meteorolojik radar eksikliğinin öngörüleri sınırladığını ifade etti.

Bir günde metrekareye 232 kilogram (232 ml.) su bırakan son yağışların normaller arasında olduğunu hatırlatan Altunç, ilgili kurumların bu bereketi felakete dönüşmeden yönetmesi gerektiğini belirtti.

Altunç, “Su Yönetimi” ve “Afet Yönetimi”nin en başından planlanması gerektiğini vurgulayarak, Meteoroloji’nin görüş ve tavsiyelerinin dikkate alınmasının önemine de işaret etti.