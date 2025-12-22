Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) , Bayrak Radyosu ve Televizyon Kurumu (BRTK) Yasası’nın bir an önce Meclis’ten geçirilmesi çağrısında bulundu.

KİEF ve KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, BRTK’de 30 yıldan bu yana geçici olarak çalışan yüzlerce personeli mevcutken BRT Yönetim Kurulu’nun sekiz kişiye özel kadro münhali ilan etmesini eleştirdi.

BRTK’da görev yapan yüzlerce emekçinin iş güvencesinden yoksun, geçici statüde çalıştırıldığını kaydeden Bengihan, kişilere özel açılan münhalin iptal edilerek, tüm kadroları kapsayacak şekilde bir münhal ilan edilmesi gerektiğini belirtti.

Bengihan açıklamasında şöyle devam etti:

“Devlet’in yayın kurumu olarak çok önemli bir misyonu olan BRTK’nın yıllardan beridir güncellenmeyen yasasının Meclis’te olduğu bir dönemde yangından mal kaçırırcasına kişiye özel münhal ilan edilmesi, yıllardan beridir kadrolanmayı bekleyen 400’ü aşkın BRTK personeli ve yüzlerce işsiz iletişim mezunu gencimizin görmezden gelinmesi asla kabul edilemez.”