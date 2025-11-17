Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan, her an yaşanması muhtemel bir depreme hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

Kıbrıs’ın deprem kuşağında olduğunu anımsatan Bengihan, “Her an yaşanması muhtemel bir depreme hazırlıklı olmamız gerekirken ne yazık ki konu ciddiyetle ele alınmıyor” dedi.

Yazılı açıklamasında, 6 Şubat depreminde verilen büyük kayıpların acısının hala yüreklerde olduğunu belirten Bengihan, bu acıdan gerekli derslerin alınmadığını savundu.

“Tedbir almak için yeniden büyük acılar yaşanması mı gerekir?” diye soran Bengihan, telafisi mümkün olmayan kayıplar yaşanmadan başta Başbakanlık ve Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere tüm paydaşları sorumluluk bilinciyle hareket etmeye çağırdı.

Deprem felaketinden sonra ülkedeki okullar dahil kamu binalarının depreme dayanıklılık testinden geçirildiğini belirten Bengihan, Lefke Gazi Lisesi’nin depreme dayanıklılık yönünden en kötü durumdaki binalardan olduğunu söyledi.

Güçlendirme yerine lisenin yıkılıp yeniden inşa edilmesin gerektiğinin inşaat mühendisleri tarafından tespit edildiğini savunan Bengihan, “Maalesef Anıtlar Yüksek Kurulu’nun olumsuz tutumu nedeniyle bu yönde olumlu bir adım atılmadı” dedi.

Açıklamasında, son dönemde Baf açıklarında yaşanan depremlere de işaret eden Güven Bengihan, Lefke Gazi Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ve velilerinin panik ve endişe yaşadığını da söyledi.