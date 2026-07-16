Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, hükümete, Merkezi Cezaevi’nde yaşanan sorunlara bir an önce çözüm üretme çağrısında bulundu.

Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, “Merkezi Cezaevi’nde mahkum olarak bulunan bir kişinin salgın hastalık şüphesi ile yoğun bakıma alınması sonucunda bir kez daha görülmüştür ki, cezaevinde hem mahkum ve tutuklu olarak bulunanlar hem de çalışanlar ve aileleri için risk teşkil eden durumlar gün geçtikçe artmaktadır” ifadesini kullandı.

“Ülkemizde suçların önlenmesi için gereken tedbirlerin alınmaması ve KKTC’ye girişlerdeki denetimsizlik nedeniyle cezaevinde mahkum ve tutuklu olarak bulunanların sayısı toplam 871 kişiye ulaşmıştır.” diyen Bengihan, bunlardan 286’sının TC, 103’ünün çift uyruklu (TC-KKTC), 251’inin KKTC, 231’inin ise diğer ülke vatandaşı olduğunu belirtti.

Cezaevi kapasitesinin dolmasının, çalışanları oldukça zor şartlarda, salgın hastalık ve güvenlik riski ile karşı karşıya bıraktığını savunan Bengihan, hükümetin, Merkezi Cezaevi’ne müdür ataması gerçekleştirmemesi nedeniyle cezaevinde yetki karmaşası yaşanarak, çalışma barışının da bozulduğunu ileri sürdü.

Bengihan, “Merkezi Cezaevi’ndeki sorunlar çığ gibi büyürken, hükümetin tek icraatı, Şartlı Tahliye Tüzüğü’nü kullanarak yandaşlarına ayrıcalık tanımaktır.” iddiasında bulundu.