TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) Projesi kapsamında KKTC'ye kurulan sistemin 20 Temmuz'da hizmete alınacağını belirterek, "Projeyle 'mavi vatan'ımızda çıkarlarımızı koruyacak, KKTC çevre denizleri ile ülkemiz arasındaki deniz alanında gemi trafiğini kesintisiz izleyebileceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Projesi'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

KKTC'de kurulumu tamamlanan sistemin hizmete alınması için son hazırlıkların sürdüğünü bildiren Uraloğlu, projede inşaat çalışmalarını, donanım kurulumlarını ve yazılım entegrasyon süreçlerini tamamladıklarını aktardı.

- "OTS ve radar verilerinin entegrasyonunu sağladık"

Uraloğlu, Doğu Akdeniz GTH Projesi ile Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki etkinliğinin daha da güçleneceğine işaret ederek, "20 Temmuz'da sistemi hizmete alarak, KKTC'nin deniz yetki alanlarında gemi trafiğini etkin şekilde izlemeye başlayacağız. Projeyle mavi vatanımızda çıkarlarımızı koruyacak, KKTC çevre denizleri ile ülkemiz arasındaki deniz alanında gemi trafiğini kesintisiz izleyebileceğiz. Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz yazılım ve kritik donanımlar sayesinde, bu alanda teknolojik bağımsızlığımızı da pekiştirmiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Projenin Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü, yükleniciliğini ise HAVELSAN'ın üstlendiğine değinen Uraloğlu, Gazimağusa'da kurulan Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi ile Karpaz, Sadrazamköy ve Çayırova'daki Trafik Gözetleme istasyonlarının sisteme entegre edildiğini kaydetti. Selvitepe'deki Otomatik Tanımlama Sistemi (OTS) verileri ile Kantara'daki OTS ve radar verilerinin de entegrasyonunu sağladıklarına dikkati çeken Uraloğlu, Mersin Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinde uzaktan yedekleme ve konsol kurulumlarını gerçekleştirdiklerini, hazırlık süreçlerini tamamladıklarını ve sistemi 20 Temmuz'da hizmete alacaklarını duyurdu.

- "24 saat kesintisiz izleme gerçekleştireceğiz"

Uraloğlu, Trafik Gözetleme İstasyonlarının sistemin ana bileşenleri arasında yer aldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Radarlar, kameralar, haberleşme teçhizatları, OTS sistemleri ve diğer sensörler sayesinde, 24 saat kesintisiz izleme gerçekleştireceğiz. Gemi Trafik Hizmetleri kapsamındaki herhangi bir gemi anında tespit edilecek ve elde edilen veriler eş zamanlı olarak hem KKTC'deki merkeze, hem de Mersin Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine aktarılacak. Trafik Gözetleme İstasyonlarımızdaki en önemli unsur olan radarlarımız ise ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen SERDAR 7M radarlardır."

KKTC Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi'nin sağlayacağı faydalara ilişkin bilgi veren Uraloğlu, gemi kimliklendirilmesi, trafiğin kesintisiz izlenmesi ve düzenlenmesi, seyir bilgileri ve genel uyarıların iletilmesi, özellikli alanların kontrolü, yasa dışı aktivitelerin takibine katkı sağlanması, tehlike uyarılarının yapılması, kaza ve yangın gibi acil durumlarda ilgili kurumların bilgilendirilmesi ile meteorolojik verilerin paylaşılması gibi birçok işlemin gerçekleştirileceğini kaydetti.