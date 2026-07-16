Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Küçük, 15 Temmuz’un sadece bir darbe girişiminin engellenmesi değil, aynı zamanda milli iradenin hiçbir vesayet odağına teslim olmayacağının ilanı olduğunu kaydetti.

UBP Milletvekili Hasan Küçük, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 10’uncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Küçük mesajında, 15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihinin en karanlık gecelerinden birini yaşadığını belirterek, o gece milletin destan yazdığını vurguladı.

Küçük, “Devletin içine sızmış hain darbe girişimcileri; milletin iradesini, demokrasiyi ve anayasal düzeni hedef aldı. Ancak hesap edemedikleri bir gerçek vardı… Türk milleti.” diyerek, o gece milyonlarca insanın siyasi görüşünü, yaşam tarzını ve düşünce farklılıklarını bir kenara bırakarak tek yürek olduğunu belirtti.

Küçük, bu uğurda şehit olanların, gazilerin ve “İsimsiz demokrasi neferlerinin” bağımsızlığın ve özgürlüğün kolay kazanılmadığını tüm dünyaya gösterdiğini söyledi.

-“Güçlü Türkiye, güçlü Türk dünyası”

“Güçlü Türkiye, güçlü Türk dünyası” mesajı veren Küçük, Türkiye’nin güvenliği, istikrarı ve gücünün Doğu Akdeniz’in barışı ve Kıbrıs Türk halkının geleceği açısından da hayati önem taşıdığını kaydetti.

Küçük, şöyle devam etti:

“Bugün Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye; savunma sanayii, diplomasi, enerji ve teknoloji alanlarında attığı stratejik adımlarla bölgesel ve küresel ölçekte etkisini artırmaktadır. Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında gelişen iş birliği de ortak tarih, ortak kültür ve ortak gelecek anlayışını daha da güçlendirmektedir. Bu birlik ruhu; sadece geçmişten alınan güç değil, geleceğe duyulan ortak inancın da ifadesidir.

Unutmadık, unutturmayacağız. 15 Temmuz; ihanetin değil, millet iradesinin kazandığı gündür. Demokrasimize, devletimize ve bağımsızlığımıza yönelik her türlü tehdide karşı aynı kararlılıkla durmaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nde; aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.”