Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, İçişleri Bakanlığı'na bağlı Tapu ve Kadastro Dairesi'nde bulunan “Müdür Muavini ve Şube Amiri” mevkii kadrolarına vekaleten atama yapılması talebinin İyi İdare Yasası’na aykırı olduğunu ileri sürdü.

Bengihan, liyakatın geri plana atılarak yapılacak vekaleten atamaların kamu hizmetinin etkinliğini ve verimliliğini olumsuz yönde etkileyeceği görüşünü dile getirerek, kamu yararı gözetmeden yapılan tüm işlemlere karşı demokratik eylem hakkını kullanacaklarını belirtti.

Bengihan yazılı açıklamasında, İçişleri Bakanlığı'na bağlı Tapu ve Kadastro Dairesi'nde bulunan bir "II. Derece Müdür Muavini" ve altı "III. Derece Şube Amiri" mevkiinin münhal ilan edilerek doldurulması için gereken yazışmaların Ocak 2024 tarihinde başlatıldığını ifade etti.

Bengihan, yazışmalar neticesinde Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından münhal ilanının açılmasının uygun bulunduğu ancak, bu kararın akabinde Tapu ve Kadastro Daire müdürünün İçişleri Bakanlığı’na temmuz ayında yazdığı diğer bir yazıyla ilgili kadrolara “vekaleten atama yapılmasını talep ettiği” bilgisinin kendilerine ulaştığını kaydetti.

- “Kamu hizmetleri kamunun yararına olmalıdır”

“Fırsat eşitliğini ve liyakati hiçe sayarak siyasi maksat taşıyan bu talebin yerine getirilmesi, İyi İdare Yasası’na aykırıdır.” ifadesini kullanan Bengihan, sendika olarak Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na yazdıkları yazıda söz konusu kadroların münhal ilan edilerek doldurulması gerektiğinin vurgulandığını ifade etti.

Bengihan, kamu hizmetlerinin kamunun yararına olması gerektiğini ve kamu yönetiminin hiçbir siyasi partinin "arka bahçesi" konumuna düşürülemeyeceğini söyledi.