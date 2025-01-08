Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nun hazırladığı "Beni Macbeth Me" oyunu, ocak ayında da izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 17, 24 ve 31 Ocak tarihlerinde saat 20.30’da Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda sahnelenecek oyun, +16 yaş kategorisinde izleyiciyle buluşacak.

Bilet fiyatlarının 200 TL olduğu belirtilirken, biletlerin www.kibrisbiletcim.com üzerinden veya Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’ndan (mesai saatleri içinde) temin edilebileceği ifade edildi.

Ufuk Aydoğan’ın yazıp yönettiği oyunun oyuncu kadrosunda Melis Girgen, Kıvanç Giritli, Şükrü Karaman, Hatice Hırdurmaz, Oğuzhan Kaya, Cansu Balkaya, Yusuf Aşık ve Tuğba Özbuğa yer alıyor.

Müzik uygulamasında Arda Aygün, ışık tasarım uygulamada Mehmet Saygıer, sahne tasarım uygulamada Cem Taşlıovalı ve kostüm tasarımında ise Ebru Öztürk’ün yer aldığı oyunun dans ve koreografisi Bahar Hacımehmet’e, oyun şarkıları kayıt mix&mastering ise Mehmet Ali Akçal'a, final şarkısı piyano kaydı ise Mehmet İzbul'a ait.

-Oyunun konusu

“Macbeth ve Lady Macbeth’in yolları, kaderin ilginç bir oyunu ile kesişir. İskoçya’nın cesur komutanı Macbeth ve hayatın zorluklarıyla mücadele eden Lady Macbeth’in tutku dolu hikayesi, beklenmedik bir aşk öyküsü ile şekillenir...”