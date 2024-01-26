Maliye Bakanı Özdemir Berova, 27-28 Ocak 1958 Direnişinin 66’ncı yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Berova, Direnişin Kıbrıs Türk halkının mücadele tarihine damgasını vuran dönüm noktası olduğunu kaydetti.

Berova mesajında şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk halkının, 27-28 Ocak 1958 Direnişi, İngiliz sömürge yönetimine karşı ilk büyük toplumsal direnişidir. Bu direniş, Kıbrıs Türk halkının, özgürlük, bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinde, Enosis karşıtlığını ve hak arayacak güçte olduğunu, örgütlenip mücadele edebileceğini ortaya koymuştur.

İngiliz Sömürge Yönetimi’ne karşı göğsünü siper ederek şahlanan Kıbrıs Türk halkının, 27-28 Ocak 1958 Direnişi’nin, 66’ncı yıl dönümünde toprağı vatan yapan, şehadet mertebesine ulaşan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, onurlu direnişimizi selamlıyorum.”