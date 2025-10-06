: Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nin bugünkü gündeminde bulunan “Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm Konusunda Karar Önerisi”nin ikinci görüşmesi tamamlandı.

Karar Önerisinin üçüncü görüşmesi bir sonraki toplantıda yapılacak.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi bugün saat 10.30’da Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.

Komite, gündeminde bulunan ve öneri sahipleri Ulusal Birlik Partisi Grubuna Bağlı Bazı Milletvekilleri, Demokrat Parti Milletvekilleri, Yeniden Doğuş Partisi Başkanı Erhan Arıklı ve Lefkoşa Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu olan “Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm Konusunda Karar Önerisi”ni ele alarak ikinci görüşmesini tamamladı. Ancak söz konusu Karar Önerisinin ivediliği bulunmadığından üçüncü görüşmesi bir sonraki toplantıda yapılacak.

Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük, CTP Milletvekili Ürün Solyalı ve UBP Milletvekili Hasan Taçoy katıldı.

Komite toplantısına ayrıca Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili ve CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, CTP Milletvekilleri Erkut Şahali, Fikri Toros, Sami Özuslu, UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu ve Bağımsız Milletvekilleri Jale Refik Rogers ile Ayşegül Baybars da katıldı.