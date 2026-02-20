Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği'nin mücadelesine destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Yalınkaya, BES, kendisi ile Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği hakkında ortaya atılan iddiaların, algı yaratma amacı taşıdığını ileri sürerek, emekçiye hakaret edip, "yalan üretenlerin" halktan gereken cevabı alacağını ifade etti.

Yazılı açıklama yapan Yalınkaya, bazı basın-yayın organlarında başta hayvan üreticileri ve yetiştiricileri olmak üzere, kendisi de dahil bu alanda mücadele eden emekçileri açıkça hedef alan yayınlar yapıldığını ileri sürdü.

Sendikanın görevlerini kötüye kullananlara karşı haklı mücadele eden her kesimin yanında olduğu belirten Yalınkaya, Tarım Bakanı’na yönelik eleştirilerde bulunarak, hayvancının yanında olduklarını yineledi.

Yalınkaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Eli topraktan ve hayvan dışkısından çıkmayan emekçiye hakaret edip yalan üretenler, en nihayetinde halktan gereken cevabı alacak. Bizim gibi emekçilerin talepleri de ortadadır. Toplumsal muhalefet işte böyle bir şeydir. Belediye emekçisi hayvancının yanında durur. Sizden bunu anlamanızı beklemek boşa çabadır. Ne yaparsanız yapın, algı yaratma çabanız boşa gidecek.”