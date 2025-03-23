KKTC’de dün ve bugün meydana gelen beş trafik kazasında biri ağır dört kişi yaralandı, dört kişi de tutuklandı. Kaza yapan araç sürücülerinin tümünün de alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edildi.

Polis basın bültenine göre, bu sabahın erken saatlerinde Küçük Erenköy Tatlısu ana yolunda meydana gelen kazada, Christopher Stefan Sutton (E-27), 195 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki PK 625 plakalı araçla seyrederken virajda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yoldan çıkan araç, su kanalında bulunan trafik levhasına çarptı ardından tekrar yola girerek tavanı üzerine devrildi.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan Walter Tawanda Charı (E-29) ağır yaralı olarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne ardından sevk edildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Triaj Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına alındı.

Araç sürücüsü Christopher Stefan Sutton tutuklandı.

- Alkollü sürücü park halindeki araca çarptı

Gazimağusa’da Glapsides Plajı park alanında, saat 03.00 sıralarında, 62 miligram alkollü içki tesiri altında olan Yunus Harman (E-29), yönetimindeki SR 373 plakalı araçla seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, park alanı içerisinde Şükrü Akpınarlı’nın (E-21) kullanımında bulunan park halindeki FE 051 plakalı araca çarptı.

Kazada yaralanan FE 051 plakalı araç sürücüsü Şükrü Akpınarlı ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Şükriye Müreker (K-21), Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından Akpınarlı, burnundaki kırık teşhisiyle acil serviste müşahede altına alındı, diğer yaralı ise taburcu oldu.

Alkollü içki tesiri altında araç kullanarak kaza yapan SR 373 plakalı araç sürücüsü Yunus Harman tutuklandı.

-Alkol ve dikkatsizlik kaza getirdi

Gazimağusa’da aynı saatlerde Alper Koç (E-21), 181 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki 33 VCK 55 plakalı araçla seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybetti, park halinde bırakılan UE 872 plakalı aracın tekerleğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan UE 872 plakalı araç da, park halinde bulunan KP 717 plakalı araca çarptı.

Kazada hafif şeklide yaralanan 33 VCK 55 plakalı araçta yolcu olarak bulunan İlayda Koç (K-23) Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Alkollü içki tesiri altında araç kullanmak suretiyle kaza yapan 33 VCK 55 plakalı araç sürücüsü Alper Koç tutuklandı.

- Dikkatsizlik sonucu önünde seyreden araca çarptı

Gazimağusa’da, dün, 89 mlgr alkollü içki tesiri altında olan Mert Görgü (E-44), yönetimindeki ND 620 plakalı araçla seyrettiği sırada Anıt Çemberi’ne geldiğinde, aynı istikamete doğru seyreden Sasan Rostamı (E-25) yönetimindeki UD 604 plakalı araca çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

- Lefkoşa'da alkollü sürücü kaza yaptı

Son olarak, Lefkoşa’da dün meydana gelen kazada ise David Aboje Ekwo (E-22), 224 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki VA 629 plakalı araçla dikkatsiz bir şekilde seyrederken terminal çemberine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, çembere çıkıp elektrik panosuna çarptıktan sonra kontrolsüzce tekrar yola girerek Arda Cenk Ayaz (E-22) yönetimindeki PB 454 plakalı araca da çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

Alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilen VA 629 plakalı araç sürücüsü David Aboje Ekwo tutuklandı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.