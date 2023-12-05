Beşiktaş Kulübünde başkanlığa seçilen Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri için mazbata töreni gerçekleştirildi.

Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde yapılan törende Hasan Arat, mazbatasını divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk ile Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar'dan aldı.

Yönetim kurulunda görev yapacak diğer isimlere de mazbataları takdim edildi. Başkan Hasan Arat, seçimin artık geride kaldığını belirtti.

"Biz bir aileyiz. Nasıl bir aile olacağımızı tüm Türkiye’ye hissettirdik. Muhteşem bir katılım oldu. Tüm kongre üyelerine, bizi takip eden Beşiktaş taraftarlarına, arkadaşlarım ve camiam adına teşekkür ediyorum. Bir daha Akatlar’da kongre yapılmayacak. Bu iş bitmiştir. Beşiktaş’a layık olan yer neresiyse orada yapılacak."