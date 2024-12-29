Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurulunda resmi olmayan sonuçlara göre yeni başkan Serdal Adalı oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede oy sayımı işlemi tamamlandı.

Adalı, rakibi Hüseyin Yücel'e yirmi birinci sandıkta 418'e 188, yirmi ikinci sandıkta 459'a 137, yirmi üçüncü sandıkta 415'e 157, yirmi dördüncü sandıkta 464'e 158 ve yirmi beşinci sandıkta 447'ye 177 üstünlük kurdu.

Toplam 25 sandıkta da Hüseyin Yücel'i geçen ve oyların 8 bin 901'ini alan Serdal Adalı, başkanlığa seçildi.

Hüseyin Yücel ise 3 bin 637 oy aldı.

Bakan Bak, Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı'yı kutladı

Bakan Bak, yayımladığı kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Siyah-beyazlı kulübün başkan ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum."

Olağanüstü kongreyle seçilen üst üste 5. başkan

Serdal Adalı, Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurul sonucunda seçilen üst üste 5. başkan oldu.

Siyah-beyazlı kulüpte Yıldırım Demirören (2004-2012), Fikret Orman (2012-2019), Ahmet Nur Çebi (2019-2023) ve Hasan Arat (2023-2024) olağanüstü kongrenin ardından başkanlık koltuğuna oturmuştu.

Serdal Adalı kimdir?

Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı, 1964 yılında Adana'da doğdu.

Üniversite eğitimini ABD'nin California eyaletinde alan Adalı, 1984'te iş hayatına atıldı ve ailesinin de desteğiyle Adalı Holding'i kurdu. İnşaat, servis, lojistik, catering ve enerji sektörlerinde 6 bini aşkın personeliyle uluslararası alanda çalışmalarına devam eden Serdal Adalı, çocuklarıyla beraber şirketlerini yönetmektedir.

Türkiye Jokey Kulübünün (TJK) 2012'den bu yana başkanlığını da üstlenen Adalı, evli ve 2 çocuk babasıdır.