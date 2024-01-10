Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, Beyarmudu Köy Kadın Kursu'nu ziyaret ederek, kursta yapılanlar hakkında eğitmen Huri Topaloğlu’dan bilgi aldı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak eğitimlerini sürdüren Beyarmudu Köy Kadın Kursu'nu ziyaret eden Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, üreten kadınların yer aldığı köy kadın kurslarına büyük önem verdiklerini ve kurslara desteklerinin süreceğini belirtti.

Bülent Bebek: “Köy kadın kurslarına büyük önem veriyoruz”

Üreten ve ürettiklerini satarak aile bütçesine katkıda bulunan kadınları her zaman takdir ettiğini ifade eden Bebek, köy kadın kurslarının önemine dikkat çekti. Beyarmudu ve köylerindeki kadınların projelerini desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Bebek, Beyarmudu Belediyesi olarak her zaman için doğru olanın, güzel olanın ve üreten herkesin yanında olmayı ilke edindiklerini söyledi.

Bebek, eğitimlerini aralıksız sürdüren kadınları ve eğitmen Huri Topaloğlu’nu tebrik etti.