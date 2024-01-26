Beyarmudu Belediyesi Meclisi, 2024 bütçesini görüştü.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek başkanlığında Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Sosyal Tesisleri'nde yer alan toplantıya bölge muhtarları ve azaları da katıldı.

Bebek meclis toplantısında yaptığı konuşmada “Şeffaflık, hesap verebilirlik, hizmet ve çözüm odaklı olmak, etkili ve verimli bir şekilde hareket etmek göreve geldiğimiz ilk günden itibaren önem verdiğimiz konular arasında yer almıştır. 2024 yılı bütçesinde belediyemizin ve bölgemizin ihtiyaçlarını öncelik sıralamasına göre sıraladık" dedi.