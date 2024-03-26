Beyarmudu Belediyesi, ramazan nedeniyle iftar yemeği düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 400 kişinin katıldığı iftar yemeğine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyizoğlu, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Maliye Bakanı Özdemir Berova, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser, bazı bakanlık müdürleri, belediye meclis üyeleri, köy muhtarları, ihtiyar heyeti üyeleri ile bölge halkı katıldı.

Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Sosyal Tesislerinde dua okunmasıyla başlayan iftar yemeği yaklaşık iki saat sürdü.