Beyarmudu Belediyesi tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen Beyarmudu Patates Kültür, Sanat ve Spor Festivali'nin üçüncü günü, Cem Kafkas ve Orkestrası ile Murat Kekilli konserleriyle devam etti.

Belediyeden verilen bilgiye göre, gecenin açılış konuşmasını yapan Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, festivalin her geçen yıl daha da büyüdüğünü vurguladı. Bebek konuşmasında, "Bu sene daha coşkulu, huzurlu ve kalabalığız." diyerek Murat Kekilli'ye ve festival alanını dolduran vatandaşlara teşekkür etti.

12'nci Beyarmudu Patates Kültür, Sanat ve Spor Festivali, bugün gerçekleştirilecek final gecesiyle sona erecek. Festivalin kapanışında Fatma Turgut sahne alacak.