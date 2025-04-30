Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı, Amerika’nın Şikago kentinde 1 Mayıs 1886 yılında çalışanların 8-8-8 için yaptığı grev ve eylemlerin, dünyadaki çalışma hayatında bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.

Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, bu dönemde onlarca işçinin hayatını kaybettiğini, birçok sendikacının tutuklandığını ve beş tanesinin idam edildiğini hatırlattı.

Çalışanların, grev hakkının tanınması ve günlük çalışma saatinin sekiz saate düşürülmesi için verdikleri mücadele sonunda sendikalaşma hakkını kazandırdığını vurgulayan Bıçaklı, şöyle devam etti:

“Bugün demokratik ülkelerdeki çalışanlar ve ülkedeki sendikalar olarak örgütlenme hakkımız varsa ve haklarımızı talep edebiliyorsak, hiç şüphesiz 1886 yılında çalışanların Şikago’da verdikleri onurlu mücadelenin bir sonucudur.”

Ülkede son dönemlerde hükümetin aldığı yanlış kararlar sonucunda ekonomik, sosyal ve siyasal yapının her geçen gün daha kötüye gittiğini savunan Bıçaklı, çalışanlar ve tüm halkın açlığa ve yoksulluğa mahkum edildiğini ileri sürdü.

Arslan Bıçaklı, özellikle açlık sınırının altında, asgari ücretle özel sektörde günde 10-12 saat çalıştırılan ve emeği sömürülen emekçilerin, aileleri ile birlikte yaşamlarını sürdürebilmeleri için ciddi sıkıntılar yaşadığını kaydetti.

Hükümetin buna rağmen hala sermayeye destek vererek, emekçileri görmezden gelmeye devam ettiğini öne süren Bıçaklı, “Maalesef bu yıl da 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı emekçiler olarak buruk kutlamaktayız.” dedi.

Türk-Sen Başkanı Bıçaklı, 1 Mayıs mücadelesinde hayatını kaybeden emekçileri saygıyla anarak, tüm emekçilerin 1 Mayıs işçi bayramını kutladı.