Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname”yi oyçokluğuyla onaylayarak Genel Kurul’a sevk etti.

Meclisten verilen bilgiye göre, komite, “Kredi Garanti Fonu Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname” ve “Kredi Garanti Fonu (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı birlikte görüştü ve ikinci okunuşunu tamamladı.

Yasa Tasarısı’nın ivediliği olmadığı için üçüncü okunuşu bir sonraki toplantıda gerçekleştirilecek.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu'nun da yer aldığı Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve KKTC Merkez Bankası’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında yapılan Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Salahi Şahiner, üyeler, CTP Milletvekili Devrim Barçın, UBP Milletvekili Hasan Küçük ve UBP Milletvekili Alişan Şan katıldı.