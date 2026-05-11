Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na, “DAÜ’nün geleceği için doğrudan yana taraf olmak sorumluluktur” çağrısı yaptı.

DAÜ-SEN yazılı açıklamasında, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun, DAÜ ile ilgili önceki gün yaptığı açıklamasını, “DAÜ’de yaşanan yönetimsel sorunların çözümüne katkı sunmaktan uzak, sorumluluğu dağıtan ve mevcut tabloyu perdeleyen” bir açıklama olarak değerlendirdi.

Milli Eğitim Bakanının açıklamasında, “herkesi protokole uygun olarak sorumluluklarını yerine getirmeye” çağırdığını, ancak kimlerin protokole uygun hareket etmediğini ifade etmediğini savunan DAÜ-SEN, Çavuşoğlu’na yönelik eleştiriler yöneltti ve protokoldeki sorumluluklarını hatırlattı.

DAÜ’de mali, idari ve yönetsel sorunların uzun zamandır bilindiğini belirten DAÜ-SEN, gerekli yönetsel adımların zamanında atılmaması, liyakat ve şeffaflık temelinde sürdürülebilir, stratejik bir yönetim modelinin ortaya konmamasının, bugünkü krizin temel nedeni olduğunu savundu.

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun uyarılarının da gerektiği biçimde değerlendirilmediğini belirten DAÜ-SEN, Çavuşoğlu’nun, protokolün uygulanmasını sağlamak, ortaya çıkan sorunlara müdahale etmek ve kamu adına sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirtti.

DAÜ’nün ihtiyacının; açık veri, somut takvim, uygulanabilir kararlar ve hesap verebilir yönetim olduğunu kaydeden DAÜ-SEN, özetle şöyle devam etti:

“DAÜ’nün geleceği, günlük siyasi hesapların konusu yapılamayacak kadar önemlidir. DAÜ’yü gerçekten sahiplenmek, sorunları inkâr etmekle veya sorumluluğu başkalarına yüklemekle değil; objektif gerçekleri kabul edip zamanında ve kararlı adımlar atmakla mümkündür.

Sayın Bakan, bulunduğu makam gereği DAÜ’de yaşanan sürecin dışında değildir. Protokolün uygulanmasından, sürecin denetlenmesinden ve ortaya çıkan yönetsel sorunlara karşı gerekli iradenin gösterilmesinden sorumludur. DAÜ’nün geleceği için ihtiyaç duyulan şey, sorumluluktan kaçınan açıklamalar değil; gecikmiş de olsa ciddiyetle atılacak kurumsal adımlardır.”