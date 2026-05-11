Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında perşembe günü “Engelsiz Festival” düzenliyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit yazılı açıklamasında, etkinliğin saat 12.00-17.00 saatleri arasında Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü otoparkında gerçekleştirileceği belirtti.

Toplumun farkındalığını artırmak, engelli bireylerin üretkenliğini desteklemek ve sosyal hayata katılımlarını güçlendirmek amacıyla düzenlenen festivalde, Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı engelli rehabilitasyon merkezlerinde hizmet alan bireylerin hazırladığı el sanatları ürünleri sergilenecek. Festivalde, yiyecek-içecek stantları, rehabilitasyon merkezleri ve özel eğitim merkezlerinin gösterileri de yer alacak.