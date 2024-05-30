Kuzey Kıbrıs'ta sektörün ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan BiCare Insurance, yeni acentelik anlaşmaları yaptığını açıkladı.

Kıbrıs’ın en büyük acentelerinden yıllarını doğru sigortacılığa adamış Gizem Çağaloğlu ve Nazım Belge ile bugün acentelik anlaşmaları yaptıklarını Bicare Direktörü Tekin Birinci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Tekin Birinci’nin paylaşımı şöyle;

Kıbrıs’ın en büyük acentelerinden yıllarını doğru sigortacılığa adamış Gizem Çağaloğlu ve Nazım Belge ile bugün acentelik anlaşmamızı yapmanın gururunu yaşıyoruz . Yolumuz açık olsun . Bizleri tercih ettikleri için çok teşekkür eder , en iyi hizmeti vereceğimizden hiç şüphemiz yoktur . Bu konuda çok emeği olan Genel Müdür yardımcımız Ela Kansu’ya ve Genel Müdürümüz Börte Barlasoğlu’na çok teşekkür ederim .