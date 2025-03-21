Arkhe, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) himayesinde ve Vedat Kaner Vakfı ana sponsorluğunda Bienal Lefkoşa projesini Kasım 2025’te hayata geçirmeye hazırlanıyor.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda, bienalin içeriği, sürecin gelişimi ve kurgusunu tartışmak amacıyla Merkez Lefkoşa’da kamuya açık bir Bienal Forumu düzenlendi. Devlet kurumları, sivil toplum örgütleri, kültür ve sanat dernekleri ile sanatçıların katıldığı forumda, Bienal Lefkoşa’nın amacı ve süreci hakkında bilgilendirme yapıldı.

Katılımcılar, bienalin nasıl şekilleneceğine dair görüş ve önerilerini paylaşarak sürece katkı sundu.

Bienal Açık Forumları farklı odak gruplarıyla düzenlenmeye devam edecek